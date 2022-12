Van adaptada para transporte de pessoas com deficiência - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2022 10:02 | Atualizado 22/12/2022 10:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, vai disponibilizar a partir desta quinta-feira (21/12) uma van adaptada para o transporte de pessoas com dificuldades de locomoção durante o Natal Iluminado na Orla de Araçatiba. Ação, realizada em parceria com as secretarias de Turismo e de Trânsito e a ONG Contato, tem o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao espetáculo das Águas Dançantes

O embarque poderá ser feito próximo ao Fórum de Maricá e na Praça Tiradentes, em Araçatiba, das 19h30 às 22h30. O veículo possui rampa acionada manualmente pelo motorista e espaço reservado com cinto de segurança para acomodação do cadeirante.

“A Prefeitura de Maricá sempre colocou a inclusão como primeira proposta de uma cidade em plena expansão e desenvolvimento. Sensível a isso, a Secretaria de Políticas Inclusivas proporciona mais esse recurso para a população cujos direitos devem ser reconhecidos, ampliados e sustentados. Nosso Natal está lindo, emocionante e inclusivo. E agora toda e qualquer pessoa que necessita dessa mobilidade e acesso ao Natal Iluminado poderá ser transportada com segurança e participar dessa festa”, destacou o secretário de Políticas Inclusivas, Clauder Peres.

Sobre o espetáculo

O espetáculo das Águas Dançantes é uma atração exclusiva, criada nos moldes da cidade de Gramado (RS), com efeito tridimensional em um trecho de 180 metros de comprimento dentro da lagoa. Com auxílio de 100 bombas submersas, o espetáculo exibirá movimentos com jatos de água criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino, que será projetado em um grande telão com referências à cidade, como os ônibus vermelhinhos e a moeda social Mumbuca.