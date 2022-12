Igreja Nossa Senhora do Amparo - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 21/12/2022 21:26 | Atualizado 21/12/2022 21:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que o tempo segue instável e chuvoso na cidade até quinta-feira (22/12) por causa da atuação de uma Zona de

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a Região Sudeste e de um sistema de

baixa pressão na costa norte/nordeste do Rio de Janeiro. Em conjunto, os sistemas causam chuva contínua com possibilidade de grandes acumulados em 24h.

Nesta quarta-feira (21/12), o céu se manterá encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 23°C. Já na quinta-feira (22/12), o céu se manterá encoberto a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima de 25°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.