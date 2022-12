Hospital Ernesto Che Guevara - Foto: Evelen Gouvêa

Maricá - Uma mulher denunciou ter sido vítima de abuso sexual no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairros e São José do Imbassaí, o caso segundo aconteceu no início da manhã da manhã desta quinta-feira (22).

Segundo informações da ocorrência, um enfermeiro foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher de 21 anos que estava realizando exames de raio X após um acidente de carro que sofreu.

Ainda segundo relatos da mulher que preferimos não identificar, o enfermeiro apalpou as suas pernas e colocou um dedo em sua vagina, assustada ela avisou a outro funcionário da unidade hospitalar o que havia acontecido porém foi orientada por esse outro funcionário a não contar a situação a ninguém.

A mulher então apavorada contou pra sua família que imediatamente acionou a Policia Militar que chegou rapidamente ao Hospital e detiveram o enfermeiro acusado do abuso.

Ele foi levado para a 82ª DP (Centro de Maricá) para o registro da ocorrência e a investigação para apurar o caso já começou.

A vítima foi até o IML para realizar o exame de corpo de delito.