Publicado 23/12/2022 11:01 | Atualizado 23/12/2022 11:12

Maricá - Segundo um denúncia feita por uma paciente e que foi publicada em uma matéria publicada ontem (22), um enfermeiro do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara abusou sexualmente de uma mulher na hora em que ela estava realizando um exame de raio x logo após sofrer um acidente de automóvel.

A prefeitura de Maricá através da Secretaria de Saúde emitiu uma nota oficial sobre o caso, segue abaixo na íntegra:

"A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que abriu sindicância para apurar uma denúncia de assédio sexual no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, envolvendo uma paciente que passava por exames clínicos no hospital e um técnico de enfermagem na madrugada desta quinta-feira (22).

Imediatamente ao tomar ciência do episódio, as equipes do serviço social, psicologia e do departamento jurídico da unidade fizeram o acolhimento da paciente. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos para a 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, onde prestaram depoimento e o caso foi registrado. O funcionário foi liberado em seguida.

A Secretaria de Saúde ressalta que segue acompanhando o caso e repudia veementemente quaisquer atos de abuso ou assédio sexual, importunação e inconveniência contra qualquer paciente ou profissional de saúde."

