Carro clonado apreendido pela PM - Foto: Carlos Alberto

Publicado 26/12/2022 08:58 | Atualizado 26/12/2022 08:59

Maricá - Um automóvel clonado foi aprendido pela Polícia Militar no último sábado (24).

De acordo com informações foram as câmeras de vigilância e monitoramento na segurança da cidade que identificaram o veículo rodando pelo bairro de Itaipuaçu.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu após um cerco tático parar e apreender o automóvel que era exatamente igual a o original.

O motorista do carro foi levado para a 82 DP no centro da cidade juntamente com o carro.