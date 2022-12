Afogamento em piscina em Itaipuaçu - Foto: Arquivo MAIS

Afogamento em piscina em ItaipuaçuFoto: Arquivo MAIS

Publicado 26/12/2022 10:12 | Atualizado 26/12/2022 10:12

Maricá - Duas crianças, uma menina e um menino, morreram afogadas na tarde de ontem (25) enquanto brincavam na piscina de uma residência em Itaipuaçu.

Segundo relatos as duas crianças que eram primos, tinham aproximadamente apenas três anos de idade cada uma, e estavam brincando na piscina, e acabaram de afogando, os familiares estavam comemorando o Natal e perceberam que as crianças estavam se afogando e as socorreram rapidamente, levando as duas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no centro de Maricá.

Ao chegaram no Pronto Socorro elas foram atendidas rapidamente porém o atendimento não conseguiu salvar a vida do menino que já estava morto, já a menina respondeu aos primeiros socorros e com vida, foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres em São Gonçalo, mas infelizmente ela faleceu horas depois na unidade hospitalar.