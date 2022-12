O novo presidente da CODEMAR, Hamilton Lacerda ao lado do prefeito Fabiano Horta e o novo vice Ministro Olavo Noleto - Foto: Divulgação

Publicado 28/12/2022 13:25 | Atualizado 28/12/2022 13:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá anuncia que a presidência da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) será ocupada, a partir de 1º de janeiro, por Hamilton Lacerda, em substituição a Olavo Noleto, que preside a empresa desde janeiro de 2021. Lacerda atua na companhia há dois anos e, atualmente, está à frente da vice-presidência e da Diretoria de Planejamento.

Nos últimos dois anos, Olavo Noleto liderou a estruturação da companhia, focando no compromisso único de desenvolver e preparar Maricá para um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável. Nessa mesma direção, a indicação de Hamilton Lacerda é a garantia da continuidade do processo de crescimento que a Codemar vem tendo nos últimos anos. Noleto vai assumir, a partir de 2023, a função de secretário executivo das Relações Institucionais da Presidência da República, que corresponde ao cargo de vice-ministro do ministro anunciado, Alexandre Padilha.

O prefeito Fabiano Horta esteve na sede da Codemar para agradecer Noleto e parabenizar o novo presidente. "Codemar é o refúgio dessa inclusão social feita na cidade enquanto elemento que vai catalisar, estimular, seja do ponto de vista da estatal ou da parceria com o privado, o desenvolvimento da cidade. Sua atuação é essencial e está além das subjetividades das potencias econômicas que temos que despertar na cidade. A Codemar tem seus pilares construídos e vamos continuar com os projetos em andamento, agora na liderança do Hamilton. Olavo é um grande amigo e foi uma das pessoas que mais contribuiu, não só com o desenvolvimento da cidade, mas também no meu avanço pessoal, acrescentando minhas virtudes e fragilidades", comenta Horta.

Café da manhã de despedida

Os colaboradores da Codemar se despediram na manhã desta terça-feira (27/12) do presidente com um café da manhã nas dependências do Hangar 4, que reuniu funcionários de todos os setores, incluindo todos os membros da diretoria da Companhia.

"Quero agradecer ao prefeito Fabiano Horta e ao ex-prefeito Whashington Quaquá, que me convidaram para vir para Maricá, onde tive a melhor experiência profissional da minha vida. Talvez a mais carinhosa e mais importante, e com o maior sentimento de pertencimento. Estou saindo da Codemar mas não de Maricá – a cidade que realiza aquilo que todo lugar deveria realizar. Que respeita as pessoas e se preocupa em incluir. Fazer parte desse projeto foi a maior realização da minha vida”, comemorou Noleto.

O futuro secretário executivo das Relações Institucionais da Presidência da República ainda completou dizendo que embora tenha no currículo inúmeras experiências profissionais, foi em Maricá que encontrou o sentimento de fazer algo que muda a vida das pessoas. “Eu só tenho a agradecer. A Codemar desabrochou resultado de muito trabalho realizado ao longo dos anos. Nesse período, tive a honra de liderar uma equipe maravilhosa, de projetos como o Lagoa Viva, Pedacinho do Céu, a Biotec, o Maricá Telecom, projetos lindos que são para o desenvolvimento da cidade. Foi uma honra estar à frente da Codemar neste período. Hoje, meu coração é maricaense e é aqui que quero militar, acompanhar e participar da vida política", agradeceu Noleto.

Em Maricá, Noleto exerceu também o cargo de secretário de Comunicação Social da Prefeitura, de 2019 a 2020. Antes, atuou como ministro interino das Relações Institucionais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Foi também presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e secretário-executivo de Comunicação Social da Presidência da República entre 2015 e 2016. De 2009 a 2015, ocupou o cargo de subchefe da Casa Civil da Presidência da República para Assuntos Federativos.

O novo presidente Hamilton Lacerda

Lacerda foi consultor e analista de projetos da Codemar de janeiro a abril de 2021 e, posteriormente, foi nomeado como vice-presidente e diretor de Planejamento da Codemar. Formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e mestre em Administração Pública e Governo pela FGV, foi vereador por três mandatos na cidade de São Caetano do Sul e diretor de Programas e Projetos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC Paulista. Como professor universitário e consultor, atuou nos setores público e privado nas áreas de gestão de resíduos sólidos, empreendedorismo, seleção de projetos, reflorestamento e geração de energias sustentáveis. O atual vice-presidente da Codemar sinalizou que dará andamento nos trabalhos da Codemar até aqui e que conta com a colaboração de todos para seguir desenvolvendo Maricá cada dia mais rumo ao futuro.

"É uma satisfação muito grande viver esse momento. É lógico que essa despedida tem um pouco de saudade já, mas o trabalho com Olavo foi tão motivador e os resultados tão impactantes que a gente sente uma alegria mesmo, porque ele está indo para uma missão importante em Brasília e o Brasil vai poder contar com a alegria e a vida, que ele dedicou aqui na Codemar e, agora, vai dedicar na capital federal. Recebo uma responsabilidade muito grande assumindo a presidência, mas tenho certeza que com essa equipe maravilhosa da Codemar – a dos diretores, a de rua, a dos engenheiros, a dos consultores, enfim, de todos os colaboradores – vai estar mais do que nunca do nosso lado, do lado de Maricá para fazer essa estrela brilhar ainda mais. Estou muito feliz e tenho certeza de que essa tarefa será desempenhada por mim com muita motivação e alegria”, enfatizou Lacerda.

Sobre a Codemar

A Codemar é uma empresa criada pelo município para elaborar e executar projetos estratégicos visando o desenvolvimento de Maricá. Sua história começou em 2014, com a missão de executar projetos que atendem a eixos previamente discutidos e elaborados com a Prefeitura de Maricá, utilizando como ferramenta a gestão de bens e áreas públicas. O plano foi estruturado a partir de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, tecnológico e baseado em uma economia criativa e solidária para a Maricá e municípios da região leste fluminense para os próximos 30 anos.