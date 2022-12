Droga apreendida - Foto: PRF

Droga apreendidaFoto: PRF

Publicado 28/12/2022 11:29 | Atualizado 28/12/2022 11:29

Maricá - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 7kg de maconha e 500 gramas de cocaína ao abordar um veículo suspeito na BR-101, em Niterói, na noite da última segunda-feira (26). Uma mulher foi detida.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/PRF) da Delegacia PRF em Niterói suspeitaram do veículo e ao realizarem a abordagem se depararam com o material ilícito que estava sendo transportado.

Durante a abordagem os policiais notaram um cheiro forte de maconha saindo de dentro do carro e fizeram uma busca completa no veículo resultando no flagrante por transporte de drogas contra a mulher.

A droga estava escondida em compartimento secreto no carro.

A mulher relatou que estava recebendo R$500 para fazer o transporte da droga de Triagem até Maricá.

Ela foi detida e a ocorrência enviada a Polícia Judiciária.