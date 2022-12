Escola Municipal Romilda Nunes "Linda" em Inoã - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 27/12/2022 15:23 | Atualizado 27/12/2022 15:34

Maricá - A diretoria operacional da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e a equipe de infraestrutura da Secretaria de Educação de Maricá acertaram um cronograma de obras de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário das escolas da rede municipal, que devem acontecer durante o período de férias, em janeiro de 2023.

Roberta Cardoso, diretora operacional da Sanemar, explicou que essas obras estão previstas no Programa Sanear Educação. Segundo ela, cinco frentes de trabalho atuarão para dar celeridade às obras que podem levar em média até dez dias para serem concluídas, pois além de reparos e manutenção, a intervenção inclui a instalação de kits hidrossanitários com a função de atender de forma mais eficiente a atual necessidade de cada escola.

“As férias escolares do ano vão nos permitir avançar com as obras, evitando possíveis transtornos”, explicou ela, acrescentando que a Secretaria de Educação apontará quais escolas são prioridade para receber as melhorias.

Para Eulália Fernandes Martins, arquiteta da Secretaria de Educação, é muito importante identificar as particularidades de cada unidade de ensino para poder executar o melhor e mais adequado projeto. “Hoje estamos definindo caminhos para que todo trabalho realizado tenha como resultado o desenvolvimento de toda a comunidade escolar”, disse .

Programa Sanear Educação

O Programa Socioambiental Sanear Educação visa - além da manutenção e adequação do sistema de esgoto das unidades de ensino - levar aos estudantes de Maricá, por meio de atividades teóricas e práticas, temas relacionados à educação socioambiental. Lançado em março de 2022, já alcançou cerca de três mil alunos da rede municipal.