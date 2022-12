Veículos envolvidos no acidente - Foto: Carlos Alberto

Publicado 28/12/2022 14:22 | Atualizado 28/12/2022 14:22

Maricá - Um acidente entre um automóvel e uma motocicleta deixou o motociclista gravemente ferido no início da tarde desta quarta-feira (28), o caso aconteceu no bairro da Ponte Preta.

Segundo relatos o motorista do carro teve um mal súbito enquanto dirigia perdendo o controle do veículo invadindo a pista contrária a sua mão, e com isso bateu de frente com uma motocicleta que andava na via, o veículo atropelou o motociclista e com o impacto da colisão ele foi jogado longe no asfalto.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e chegou rapidamente prestando os primeiros socorros a vítima, que apresentava graves ferimentos em todo o corpo, e logo em seguida ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá.