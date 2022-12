Equipe da Guarda Municipal - Foto: Errejota

Publicado 28/12/2022 15:10 | Atualizado 28/12/2022 15:11

Maricá - Guardas municipais detiveram um homem suspeito de cometer furtos em residências na manhã desta quarta-feira (28/12), no Jardim Atlântico Central, em Itaipuaçu. A equipe do 4º Distrito passava pela esquina das ruas 33 e 10 quando foi abordada por moradores, que denunciaram o suspeito.

Os guardas encontraram Carlos Alberto Santos Junior, de 34 anos, em um matagal num terreno abandonado, próximo ao local, e o conduziram à 82ª DP (Maricá), onde duas vítimas reconheceram o acusado. De acordo com a Guarda Municipal, câmeras de monitoramento de residências da Rua 39 , no Jardim Atlântico Oeste, registraram a ação do criminoso.