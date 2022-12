100 vagas para o projeto Marola Certa 2023 - Foto: Fábio Suzart

Publicado 29/12/2022 13:23 | Atualizado 29/12/2022 13:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, informa que devido ao sucesso do “Marola Certa”, o projeto retorna com força total no dia 07/01/2023 e passará pelos quatro distritos da cidade. A primeira edição acontece no estacionamento da Rua 4, na Barra de Maricá, a partir das 8h e conta com 100 vagas. As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 02/01, pelo telefone (21) 98294-1325.

O Marola Certa tem como objetivo promover o esporte aquático, bem como propagar a prevenção, unindo e motivando os profissionais e especialistas da área, podendo assim padronizar as atividades em prol de toda sociedade.