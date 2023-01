Nascimento dos primeiros maricaenses de 2023 - Foto: Evelen Gouvêa

Nascimento dos primeiros maricaenses de 2023Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 02/01/2023 15:53 | Atualizado 02/01/2023 15:55

Maricá - Os dois primeiros maricaenses nascidos em 2023 vieram ao mundo num intervalo de menos de quatro horas no domingo, dia 1º, ambos na maternidade do Hospital Conde Modesto Leal, no Centro. Levi chegou às 16h44, enquanto Izadora viu a luz já à noite, às 22h33. Os dois bebês e suas mamães passam bem e aguardam alta.

Moradora do Vale da Figueira, Luana da Silva Sales contou que teve uma passagem de ano tranquila e percebeu que Levi iria nascer no fim da manhã. “Era para ele ter nascido no dia 23 de dezembro. Ontem começaram as contrações e viemos para cá”, relatou a mãe do menino, que ficou muito feliz após saber que ele é o primeiro bebê do ano na cidade.

“Achei legal ele ter vindo assim, e só espero que se torne uma pessoa do bem”, desejou ela, que tem 25 anos que também é mãe de uma menina de 7 anos. Já Anna Clara Rocha, moradora de Ponta Negra, tem 20 anos e deu à luz a sua primeira filha. “Eu já vinha sentindo dores desde sábado e cheguei aqui já com uma dilatação. Mas deu tudo certo e Izadora nasceu bem e saudável”, celebrou.

A diretora de enfermagem do Hospital Conde Modesto Leal, Marcelle Resende, informou que o movimento no fim de semana foi tranquilo até a chegada dos dois bebês. Ainda segundo o departamento, a quantidade é menor do que a média de partos registrados na unidade, que pode chegar a 100 nascimentos por mês.