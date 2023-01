Vôlei Feminino em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2023 09:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza no sábado (07/01), das 8h30 às 12h30, na Arena Flamengo, a primeira seletiva feminina de vôlei de quadra do projeto Maricá Cidade Olímpica. A iniciativa tem o objetivo de descobrir, formar e desenvolver jovens que querem ser atletas no município.

Poderão participar meninas, a partir de 14 anos, que estiverem previamente inscritas no projeto, sem pendência de entrega dos documentos e de exames médicos solicitados. É recomendado que as participantes compareçam com roupas adequadas para prática esportiva e tênis com meia. Também é obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG), o menor de idade deverá estar acompanhado de um responsável legal.

Durante a seletiva serão avaliados agilidade, velocidade, impulso de bloqueio, impulso de ataque, peso, altura, envergadura e parte técnica (toque e manchete). Vale destacar que os candidatos deverão comparecer 20 minutos antes de cada seletiva conforme os horários: sub- 21 e adulto: 8h30 às 10h30; sub-15 e sub-18: 10h30 às 12h30.

Sobre o projeto e como fazer inscrição

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” tem o objetivo de selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município em dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado).

As inscrições para o projeto podem ser realizadas na Rua Eraldo da Costa Marins, lote 2A, quadra D (em frente a Escola Municipal Carlos Magno), no Parque Eldorado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados maiores de 18 anos devem levar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Já os menores de idade somente poderão realizar a inscrição acompanhados do responsável legal, que deverá levar a cópia do documento de identidade que será anexado à inscrição do atleta.