Polícia Militar na ação da prisão - Foto: LSM

Polícia Militar na ação da prisãoFoto: LSM

Publicado 06/01/2023 12:22 | Atualizado 06/01/2023 12:38

Maricá - A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem (5) três homens que planejavam assaltar uma agência bancária no município de Maricá.



Investigações da Polícia Civil apontaram a localização dos elementos e que eles são oriundos do estado do Mato Grosso.



O trio faz provavelmente faz parte de uma quadrilha organizada e especializada em roubos de bancos e lojas.



A Polícia Militar conseguiu ir até o local em.que estavam escondidos no bairro de Anchieta, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro e efetuaram a prisão dos três elementos.



Identificados como Luis Gustavo Holanda, Mário Alves (que já tinha um mandado de prisão em aberto) e Everton Fortunato (que possuía quatro mandados de prisão em aberto), todos já estão a disposição do sistema prisional.