Natal Iluminado em Maricá - Foto: Divulgação

Natal Iluminado em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 05/01/2023 14:47

Maricá - O Natal Iluminado, festa que já é tradicional e que faz parte do calendário de eventos do município vai se despedir do público no próximo fim de semana.



Após mais um mês a atração que conta com inúmeras ornamentações Natalinas e que esse ano trouxe o inédito show se das águas dançantes e que deixa sempre a lagoa de Araçatiba enfeitada com a linda árvore de Natal flutuante e os espetáculos teatrais, deixará saudades.



Quem ainda não visitou a Orla de Araçatiba ou que não vou os espetáculos poderá neste fim de semana visitar o bairro que é o cartão postal do Natal de Maricá, e quem já viu e adorou, poderá ver de novo e guardar as lembranças nos dias 6, 7 e 8 (sexta, sábado e domingo) e aguardar até o próximo Natal.