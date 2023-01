Trecho entre a Rua 1 e 66 em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Trecho entre a Rua 1 e 66 em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 04/01/2023 17:03 | Atualizado 04/01/2023 17:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), vai implantar, a partir da próxima segunda-feira (09/01), o sistema viário binário em diversas ruas do Jardim Atlântico Central, em Itaipuaçu. Ao todo, 21 vias no trecho entre as ruas 1 e 66 e entre a Rua Van Lerbergue (Antiga Rua 34) e a Avenida Jardel Filho (Avenida 2) terão sentido único.

A ação dá sequência ao sistema binário já existente no bairro. Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres.

De acordo com o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, o sistema binário é importante para manter a segurança e o ordenamento do trânsito na região.

“Estamos na segunda fase do sistema binário em Itaipuaçu. Faremos agora da Rua 44 até a 65 e iremos cruzar com outras ruas que já fizemos. A mudança vem auxiliando para evitar acidentes, reduzindo os índices, além de contribuir para o ordenamento do local. Estamos entrando em uma fase onde iremos intensificar a parte educativa, que é algo muito importante na nossa cidade”, explicou Marcinho.

O sistema binário, que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único, tem o objetivo de reduzir o número de colisões em cruzamentos, organizar o espaço viário gerando maior fluidez e proporcionando mais segurança para pedestres e ciclistas. Além disso, auxilia na criação de novas vagas de estacionamento, além de interligar a malha cicloviária e possibilitar a sincronização semafórica.