Pai Liminha, representante das religiões de matriz AfricanasFoto: Fabiano Medina

Publicado 19/01/2023 13:19 | Atualizado 20/01/2023 22:23

Maricá - No último sábado (14), seria o dia que tradicionalmente as religiões de matriz africana realizariam a cerimônia simbólica de lavagem das escadarias da Igreja Católica Nossa Sra. do Amparo, que tradicionalmente acontece à 24 anos no município, o intuito do ato simbólico é de pedir paz ao mundo, entre outras coisas boas.

Porém a lavagem não aconteceu porque o Padre Max Celestino Sales não deixou os portões da escadaria da Igreja abertos para que o ato acontecesse.

Mesmo assim, os fiéis de Religiões de Matriz Africana realizaram a lavagem na calçada da Igreja

Em conversa realizada ontem (18) na casa paroquial com a nossa redação, o Padre disse pra nós que não permitiu e não permitirá que as religiões de matriz africanas façam nenhum ato simbólico dentro da igreja, segundo o Padre as escadarias estão dentro dos portões da Igreja e eles não professam a fé que a Igreja Católica acredita, e por isso a lavagem das escadas não aconteceu e nem vai acontecer.

Conversamos também com o Pai Liminha, que é um dos representantes do movimento das religiões de Matriz Africana no município e ele informou que vários outros Padres católicos já deixaram o ato acontecer nós últimos anos e que a Igreja Católica teoricamente seria uma Igreja ecumênica, ele citou também a Lei nº 14.519/2023 que foi sancionada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março.



Então em nossa reportagem o Pai Liminha pediu que o Padre Max permitisse uma nova cerimônia de lavagem das escadas no dia 21 de Março, pedido esse que foi negado pelo Padre Max.