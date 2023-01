Ônibus "vermelhinho" da EPT - Foto: Clarildo Menezes

Ônibus "vermelhinho" da EPTFoto: Clarildo Menezes

Publicado 19/01/2023 09:08 | Atualizado 19/01/2023 09:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realiza na próxima terça-feira (24/01), das 9h às 16h, a primeira edição do “Ouvidoria Itinerante” de 2023, em São José de Imbassaí. O atendimento presencial aos usuários dos ônibus Tarifa Zero e das bicicletas vermelhinhas será na entrada do bairro, ao lado da passarela do Km 21 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).

Com a ação, os moradores poderão registrar solicitações, reclamações, sugestões e solicitar o esclarecimento de dúvidas relacionadas aos transportes de ônibus e bicicletas compartilhadas, como horários, uso dos aplicativos e o desbloqueio do passe das vermelhinhas.

Aplicativo da EPT também disponível para IOS

O aplicativo da EPT, já presente em dispositivos que usam o sistema Android, agora também poderá ser baixado por usuários do sistema IOS (disponível em iPhones). Com isso, cidadãos terão acesso aos horários e itinerários dos ônibus vermelhinhos com mais facilidade, na palma de suas mãos. O App gratuito foi desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação (TI) da autarquia e tem a finalidade de ampliar a comunicação entre a gestão pública e a população maricaense. A navegação é super fácil e permitirá o envio de elogios, solicitações, sugestões, denúncias ou, até mesmo, fazer reclamações para o canal de Ouvidoria da EPT.

Canal de atendimento da Ouvidoria

Para facilitar a comunicação com os usuários dos vermelhinhos e das vermelhinhas, a EPT conta ainda com um canal de atendimento da Ouvidoria para Whatsapp e ligações telefônicas. O contato pode ser feito pelo número: (21) 2638-1825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.