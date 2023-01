A Delgacia Especializada investiga o caso - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 17/01/2023 11:23

Maricá - Um homem morreu após ser baleado na manhã de ontem (16) no bairro Bom Retiro, o homem teria abusado sexualmente de uma criança.



Segundo informações vizinhos acionaram a Polícia Militar após escutarem disparo de arma de fogo, vindo da uma residência.



Assim que chegaram ao local os Policiais constataram de que de fato haviam atirado em um homem que estava estirado no chão.



Ainda de acordo com relatos, três encapuzados entraram na residência do homem e atiraram nele três vezes. Ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá porém não resistiu e morreu.



De acordo com a ocorrência, o homem, identificado como Valdeci da Costa, de 58 anos, foi morto porque informaram que ele teria abusado sexualmente de uma criança de 12 anos.

A Delegacia Especializada em Homicídios investiga o caso.