Maricá

Dois motociclistas morrem no bairro de Ponta Negra em Maricá

As motocicletas bateram de frente uma com a outra na Avenida Maysa, o caso aconteceu na noite de domingo (15) e segundo informações eles estavam acima do limite de velocidade

Publicado 16/01/2023 13:00 | Atualizado há 1 hora