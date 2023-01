Loja da Leste Telecom em Maricá - Foto: Facebook

Publicado 15/01/2023 12:57 | Atualizado 15/01/2023 13:32

Maricá - Na manhã de ontem, sábado (14) moradores do bairro da Amizade ficaram sem sinal de internet, ao menos o da empresa Leste Telecom, que teve o seu serviço cortado por traficates de driogas que comandam o local.

Os assinantes entraram em contato com a empresa e muitos foram também no centro da cidade na sede da empresa. A empresa informou que estavam proibidos de fazer a amnutenção dos erviço e reconectar o sinal nos postes porque os traficantes não querem a entrada da empresa e a manutenção da rede



Moradores estão assustados com o que está acontecendo no bairro e clamam ajuda das autoridades para resolver a situação.

Segue abaixo, na íntegra a nota oficial da empresa:

Prezado Cliente,

Tivemos nossa rede sabotada por criminosos do tráfico local ocasionando sua falta de conexão, tentamos realizar o reparo e fomos abordados pelos mesmos de forma hostil e não fomos autorizados a prosseguir.

Por este motivo, estamos impossibilitados de realizar o devido reparo.

Na segunda-feira iremos fazer o comunicado oficial junto a policia civil e militar e teremos que esperar a resposta das autoridades para que possamos realizar o reparo..

Também somos vítimas da triste situação e lamentamos os transtornos.

Pedimos a compreensão de todos;

Desde de já nos desculpamos pelos transtornos e agradecemos pela compreensão.