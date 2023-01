Homem detido em Inoã - Foto: João Patrício

Publicado 17/01/2023 12:46 | Atualizado 17/01/2023 13:22

Maricá - Um homem foi preso por Policiais Militares do BPRV, (Batalhão de Polícia Rodoviária), na manhã desta terça-feira (17), na comunidade do Risca Faca em inoã.



Os polícias estavam em um patrulhamento de rotina, quando passando pela rodovia, avistaram um homem com atitude suspeita, então os agentes chegaram com a viatura policial na rua em frente a um beco onde o elemento estava, e viram que ele estava falando com um rádio transmissor se comunicando com outros homens, o meliante ao avistar os policiais tentou fugir.

Policiais Militares também com motocicletas foram atrás do sujeito e outros elementos deram deram tiros para o alto com intuito de assustarem os policiais, mas não adiantou, o meliante foi detido e ele foi encaminhado para a 82ª DP no centro de Maricá.