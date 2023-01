Centro Pediátrico Dr. Anisio Rangel Filho - Divulgação

Publicado 17/01/2023

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, celebrou no último domingo (15/01), o primeiro mês de funcionamento do Centro Pediátrico Dr Anisio Rangel Filho, localizado no Hospital Conde Modesto Leal, no Centro. Nesse período, 2.200 crianças passaram por atendimentos no novo espaço e mais de 50 foram internadas, o que reforça a importância da unidade na assistência qualificada e humanizada ao público infantil.

O Centro Pediátrico tem aproximadamente 460m² e possui uma estrutura de ponta, com quatro consultórios, dez leitos pediátricos, dois leitos de isolamento e três leitos de trauma, reduzindo o tempo de espera e trazendo mais efetividade aos atendimentos. No local, também há uma brinquedoteca e um lactário totalmente equipado para o preparo, higienização e distribuição de misturas lácteas e fórmulas infantis, serviço fundamental de nutrição e dietética, levando mais bem-estar para as crianças.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, comemorou o primeiro mês de funcionamento do espaço, ressaltando o seu papel primordial no cuidado aos pequenos, com a atuação de equipes multiprofissionais preparadas e atentas para solucionar cada caso.

“O Centro Pediátrico é uma grande conquista de Maricá e nasceu para oferecer atendimentos com ainda mais qualidade às crianças, algo que se tornou essencial em meio ao crescimento do município. O nome do local homenageia um médico que marcou a vida de muitas famílias, trajetória que estará sempre simbolizada no hospital, com a atuação de profissionais qualificados e estrutura completa para atender às demandas. Em apenas um mês, foram milhares de atendimentos e tenho certeza que virão muitos avanços, sempre focados no bem-estar da população”, destacou.

Moradores aprovam o atendimento

Entre as mais de duas mil pessoas que passaram pelo local, a felicidade e a satisfação com a unidade pediátrica são sentimentos compartilhados. O pequeno Pedro Lucca de Almeida, de 10 anos, estava vomitando com frequência e foi até a unidade acompanhado da mãe para ser atendido. Ele gostou de todo o atendimento, lembrando que se sentiu mais tranquilo por estar em um ambiente rodeado de crianças e com itens para se distrair.

“Fui atendido no Centro Pediátrico pela primeira vez e achei muito legal porque é só para crianças e até ganhamos desenhos para pintar, o que me deixa mais calmo e menos ansioso. Gostei muito de todo o atendimento e acho que todos que passarem por aqui se sentirão bem”, afirmou.

Camila Barbosa, de 30 anos, mora em Santa Paula e levou a filha Sophia, de 7, para ser atendida no local. Ela destacou o acolhimento qualificado que observou na pediatria e disse que pretende retornar com a filha quando for preciso.

“O atendimento da Sophia no Centro Pediátrico foi excelente e o ambiente é ótimo também. Da recepção até a médica atendê-la fomos muito bem tratadas e sempre que ela tiver algum problema pretendo vir para cá, um espaço de saúde que estimulo todas as mães a trazerem seus filhos”, concluiu