Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta segunda-feira (16/01) os cursos gratuitos nas áreas de robótica, astronomia e astronáutica, uma iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com o Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC) e a Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade. Ao todo, são nove cursos divididos em três turnos (manhã, tarde e noite): informática básica, educação financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, noções de marketing, robótica e automação, astronomia e astronáutica básicas, preparatório em informática, montagem e manutenção de computadores.

Na sede da incubadora, no Centro, os alunos sorteados para 1009 vagas do primeiro ciclo – das 3.753 inscrições realizadas na primeira semana de janeiro – receberam as primeiras orientações sobre astronomia, robótica, montagem e manutenção de computadores e empreendedorismo. No terraço do espaço, o professor de astronomia explicava aos alunos sobre o sistema solar e satélites em imagens projetadas da internet. Em seguida, disponibilizou uma luneta para visualização do sistema solar. “Sempre gostei de planetas e quando soube do curso corri para me inscrever. Quero conhecer mais sobre tudo que envolve a astronomia”, disse a jovem Eduarda Vidal, de 19 anos, que mora em São José do Imbassaí.

Ao lado da portaria, uma rampa de acesso para pessoas com deficiência leva para a sala de montagem e manutenção de computadores. No local, chama a atenção as máquinas grandes utilizadas em gráficas e onde os alunos irão aprender a manuseá-las e como fazer a manutenção dos equipamentos. Morador da Mumbuca, Lucas Balbino Ferreira, de 20 anos, é cadeirante, disse que não teve dificuldade em utilizar o espaço e falou sobre a expectativa para o curso. “Sempre fui ligado em tecnologia, computadores, videogames e fiquei muito animado em aprender a utilizar essas impressoras grandes”, afirmou Lucas.

Na sala ao lado, um grupo de alunos recebeu as primeiras orientações sobre robótica. Ângela Guimarães, de 60 anos, mora no Caxito e resolveu entender como funciona a robótica para criar um projeto que ajude no desenvolvimento de uma sobrinha que é cadeirante. “Quero criar um projeto para ajudá-la a ficar em pé e mexer as mãos. Acredito que isso será possível com a robótica”, disse Angela. Outro aluno do mesmo curso, Kléber Fontes de Oliveira Júnior, de 25 anos, falou sobre a expectativa nas aulas de robótica. “Essas máquinas de impressão 3D serão algo mais frequente e acho que é um mercado muito interessante e para isso é fundamental essa qualificação”, destacou Kléber.

O espaço também possui salas com computadores para o curso básico de informática e uma sala de empreendedorismo onde acontecem os cursos de gestão de pessoas, gestão de projetos, noções de marketing e educação financeira. A sede da incubadora social fica na Rua Pedro Afonso Ferreira, n° 17, em frente ao Instituto Darcy Ribeiro, no Centro.

A coordenadora pedagógica do Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC), Aline Leal, ressaltou que o objetivo é criar um senso de empoderamento das comunidades que recebem os cursos de qualificação tecnológica e profissional oferecidos de forma gratuita e com certificação, com turmas variadas a partir dos 12 anos de idade. “Queremos aprimorar o raciocínio lógico e trazer a consciência ambiental e tecnológica para o cotidiano, lançando para os cidadãos desafios relacionados às questões ambientais”, acrescentou.