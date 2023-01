Nota de pesar Prefeitura de Maricá - Divulgação

Nota de pesar Prefeitura de MaricáDivulgação

Publicado 15/01/2023 20:04 | Atualizado 16/01/2023 09:52

Maricá - Um domingo triste para a o município, que deixou as redes sociais e grupos de wattapp cheios de manifestações de solidariedade a dor que Dra Simone Costa, ex-secretária de Saúde da cidade, e seus familiares estão passando, por conta da morte de seu filho, Pedro Guilherme Costa Massa neste domingo (15).

Guilherme estava cursando a faculdade de Jornalismo e visitava a cidade de Búzios, viajando com sua família, quando foi atropelado, ele foi levado para o Pronto Socorro com vida, mas lamentavelmente não resistiu aos ferimentos. A prefeitura Municipal de Maricá emitiu neste domigo uma nota de pesar, segue abaixo na íntegra:

Nota de pesar



'É com profundo pesar que a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, lamenta o falecimento precoce de Pedro Guilherme Costa Massa, de 21 anos, filho da querida ex-secretária de Saúde Dra. Simone Costa.



Estudante de jornalismo, Pedro era um jovem alegre, inteligente, carinhoso, comunicativo e muito amado por todos do seu convívio.



Nessa hora de dor nos unimos ao luto da mãe, que dedicou e dedica sua vida profissional ao cuidado da saúde dos cidadãos maricaenses, sem nunca ter deixado de ser a melhor mãe do mundo para Pedro e suas outras duas filhas.'