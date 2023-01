Feira da Colméia - Foto: Divulgação

Feira da ColméiaFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2023 15:53 | Atualizado 13/01/2023 15:53

Maricá - A primeira edição da Feira da Colmeia de 2023 acontece no próximo final de semana, sábado e domingo (14 e 15/12), das 15h às 22h, na Lona Cultural de Itaipuaçu. Com o tema "Verão", a programação vai contar com mais 80 expositoras de produtos de gastronomia, artesanato e moda. Uma palestra de sensibilização sobre o Pomar (Polo de Moda de Maricá) será realizada no sábado (14/01), às 17h.

Já no domingo (15/01), a partir das 19h, o evento recebe o cantor Raul Brito com música ao vivo. Nos dois dias de programação será realizado um show de prêmios, sábado às 19h e domingo às 18h. Todo o valor arrecadado será revertido em ração para animais.

A feira é uma realização do Instituto Colmeia e recebe a parceria da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), do Banco Mumbuca e das secretarias de Cultura e Promoções e Projetos Especiais. O evento reúne empreendedoras da cidade, algumas, inclusive, superando situações de vulnerabilidade social ou de violência.

“A primeira feira do ano vai ser linda, e a gente já abre com chave de ouro: com a sensibilização do Pomar - Polo de Moda de Maricá, explicando o que é o projeto junto com os consultores do Senai, para as nossas empreendedoras e visitantes entenderem esse ganho para Maricá. Vamos ter também um show de prêmios, doados pelas nossas expositoras para a gente fazer uma brincadeira e ajudar muitos animais com alimentação e cuidados por meio do valor arrecadado. Estamos com ótima expectativa para nossa feira”, comentou a idealizadora do Instituto Colmeia, Thaisa Muniz.