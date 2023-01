Maricá

Corpo de homem carbonizado encontrado dentro de carro é identificado

Johnny Fichet estava desaparecido desde do último sábado (7) e seu corpo foi encontrado carbonizado dentro de seu automóvel no cajueiros em Itaipuaçu no domingo (8)

Publicado 11/01/2023 12:45 | Atualizado há 21 horas