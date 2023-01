Unidade de saúde de Família São José II / UBS - Foto: Katito Carvalho

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, registrou aumento na procura pelos serviços oferecidos em toda a rede, ultrapassando o número de 705 mil atendimentos realizados em 2022, resultado dos esforços contínuos para levar serviços qualificados à população e também da abertura de novos espaços.

Entre janeiro e novembro de 2022, o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, atendeu 130.519 pessoas, o que representa um aumento de mais de 40% em relação ao mesmo período de 2021. Na UPA de Inoã, foram registrados 81.817 atendimentos em 2022, um crescimento de 39% em comparação ao ano anterior. Já a Unidade 24 Horas Santa Rita, recebeu 49.424 pacientes em 2022, ante 35.756 em 2021.

Nas Unidades de Saúde da Família (USF), foram feitos 242.692 atendimentos médicos e de enfermagem de janeiro a novembro de 2022, um incremento de 12,4% na demanda quando comparado ao ano antecessor. Na Atenção Especializada, ocorreram 143.318 atendimentos de janeiro a outubro de 2022, o que inclui o Ambulatório Pericles Siqueira Ferreira, o Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dentre outros locais.

Os serviços de saúde bucal também tiveram destaque. Nas USF, 50.839 moradores passaram por atendimentos odontológicos em 2022; e outras 6.580 pessoas foram atendidas no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Boqueirão. Isso ressalta o impacto positivo da ampliação da oferta desses serviços, que chegaram às USF Elenir Umbelino de Mello e Santa Paula em 2022 e estarão disponíveis neste ano em outras unidades, que atendem os moradores dos condomínios Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou a importância dos dados para mostrar a amplitude dos serviços oferecidos e seu papel para atender às demandas dos maricanses, frisando que 2023 será de muitos avanços.

“O aumento no número de atendimentos em toda a rede reforça que o município está em um novo momento, marcado pelo crescimento populacional e também pela ampliação de diversos serviços. Isso reflete na assistência que oferecemos à população, melhorando cada vez mais a nossa atuação em diversas frentes. 2022 foi de muitas novidades e qualificação na saúde de Maricá, mas estamos trabalhando para que neste ano avancemos ainda mais, realizando entregas fundamentais para os moradores”, afirmou.

Vacinação foi outro destaque de 2022

A população se mobilizou durante as campanhas de vacinação promovidas em 2022. Até o momento, 141.869 maricaenses receberam pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Em relação à Influenza (gripe), 63 mil pessoas receberam a dose anual de proteção à doença em 2022, demonstrando que o município alcançou a meta de 90% do público prioritário vacinado.

A proteção dos pets também foi positiva: 20 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva no ano passado, resultado da campanha realizada em dezenas de polos distritais em novembro, assim como da imunização dos animais no sistema drive-thru, feita no mês de dezembro.

Além disso, a Vigilância em Saúde Ambiental visitou 96.477 imóveis da cidade em 2022, com o objetivo de controlar a dengue e evitar a proliferação do Aedes Aegypti — mosquito responsável pela transmissão da doença.