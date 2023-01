Maricá

Vereadores pedem cassação do mandato do vereador Ricardinho Netuno em Maricá

Ricardinho Netuno está sendo acusado de incentivar atos antidemocráticos, como as invasões e vandalismo no STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto que aconteceram no domingo (8) por Bolsonaristas

Publicado 09/01/2023 21:43 | Atualizado há 2 dias