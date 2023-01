Vereadores pedem cassação do mandado do vereador Ricardinho Netuno - Foto: Redes sociais

Vereadores pedem cassação do mandado do vereador Ricardinho NetunoFoto: Redes sociais

Publicado 09/01/2023 21:43 | Atualizado 09/01/2023 22:01

Maricá - Os vereadores Hadesh e Igor Correa protocolaram nesta segunda-feira (9) uma representação na comissão de ética da Câmara Municipal de vereadores de Maricá, no Ministério Público e no Ministério da Justiça contra o vereador Ricardinho Netuno, que pede a cassação do mandato do vereador.

Segundo o pedido que já foi assinado, protocolado e entregue a comissão, os vereadores acusam Ricardinho Netuno de incentivar e fortalecer atos antidemocráticos como os que aconteceram no Palácio do Planalto no último domingo (8). Ainda segundo os vereadores Hadesh e Igor Correa as pessoas não podem confundir liberdade de expressão com liberdade pra praticar crimes.

O vereador Ricardinho Netuno em uma rede social postou o seguinte comentário em cima da imagem da invasão ao Congresso Nacional :

" O povo brasileiro,em resposta ao duro golpe sofrido contra a democracia brasileira, acabou de ocupar o Congresso Nacional!!

VAMOS PRA CIMA ! Se o povo não puder garantir sua liberdade, ninguém poderá!" , disse o vereador Ricardinho Netuno para seus seguidores.

No último domingo (8) Bolsonaristas cometeram diversos crimes como o de depredação do patrimônio publico, Invasão do Supremo Tribunal Federal , do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, um quebra quebra generalizado, atos de vandalismo e atentados terroristas contra o estado democrático de direito, situação similar a que aconteceu nos USA a cerca de dois anos atrás quando apoiadores do ex-presidente Trump, derrotado nas eleições (assim como o ex-presidente Bolsonaro), invadiram o Capitólio na Casa Branca em Washigton, curiosamente Donald Trump e Jair Bolsonaro, foram derrotados nas eleições e mantém uma certa relação de coleguismo.

Ainda segundo o pedido de cassação, se pede ao Ministério Público também o recolhimento de qualquer arma de fogo que o vereador possua e que ele sofra sanções contra incentivar os atos contra a democracia.