CBT em Maricá, tiro com arco.Foto: Vinícius Manhães

Publicado 09/01/2023 16:26 | Atualizado 09/01/2023 16:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza nos dias 10 e 12 de janeiro, das 9h às 13h, na sede da CBTARCO (Rua Ivone dos Santos Cardoso, 340 – Itapeba), a seletiva de tiro com arco feminina e masculina do projeto Maricá Cidade Olímpica. A iniciativa, que tem o objetivo de descobrir, formar e desenvolver pessoas que querem ser atletas no município, vai selecionar candidatos nesta terça-feira (10/01) para integrar as equipes sub 21 e adulto. Já na quinta-feira (12/01) será a vez da sub 15 e sub 18.

“Estamos realizando muitas seletivas e essas são as primeiras de muitas que virão. O principal objetivo é formar as equipes que vão se preparar para as competições. Estamos confiantes de que vamos captar muitos talentos em Maricá” disse o secretário de Esportes e Lazer, Filipe Bittencourt.

Poderão participar pessoas inscritas previamente no projeto, sem pendência de entrega dos documentos e de exames médicos solicitados. É recomendado que as participantes compareçam com roupas adequadas para prática esportiva e tênis com meia. Também é obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG). O menor de idade deverá estar acompanhado de um responsável legal. Os candidatos deverão comparecer 20 minutos antes do horário da seletiva.

Sobre o projeto



O projeto “Maricá Cidade Olímpica” tem o objetivo de selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município em dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado).

Inscrições

As inscrições para o projeto podem ser realizadas na Rua Eraldo da Costa Marins, no Parque Eldorado (em frente à Escola Municipal Carlos Magno), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados maiores de 18 anos devem levar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Já os menores de idade somente poderão realizar a inscrição acompanhados do responsável legal, que deverá levar a cópia do documento de identidade que será anexado à inscrição do atleta.