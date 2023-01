Vagas para Defesa Civil - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2023 08:11 | Atualizado 09/01/2023 08:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá abre nesta segunda-feira (09/01) inscrições do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 76 vagas na Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Ao todo, serão 60 vagas para guarda-vidas, seis para professores de educação física, dois para fisioterapeuta e oito para monitor de treinamento.

As contratações serão por tempo determinado para atender a necessidade operacional das ações de prevenção e salvamento marítimo da secretaria. As inscrições acontecem até o dia 13 de janeiro com oportunidades para nível fundamental, médio e superior.

Os interessados poderão se candidatar por meio do link: https://www.marica.rj.gov.br/processo-seletivo-simplificado-da-defesa-civil/.

“Temos como finalidade ampliar a prevenção nas cachoeiras, lagoas, nos rios e nas praias do município. Temos um aumento, ainda mais nessa estação, no número de frequentadores e o principal objetivo é proporcionar mais segurança a banhistas e visitantes. Esses profissionais serão treinados, capacitados constantemente para atuar nas nossas orlas”, comentou o secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt.

Os candidatos serão avaliados por análise de diploma, certificados e teste físico - para o cargo de guarda-vidas. O processo tem 12 meses de validade e poderá ser prorrogado.