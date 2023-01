Loja do McDonald's em São José do Imbassaí autuada - Foto: Internet

Publicado 06/01/2023 14:04 | Atualizado 06/01/2023 14:05

Maricá - A loja da rede de fastfood McDonald's do bairro de São José do Imbassaí foi autuada pela Secretaria de Defesa do Consumidor por armazenar de forma irregular produtos alimentícios, a autuação aconteceu na última quarta-feira (4).

Os fiscais da Defesa do Consumidor descartaram 7,5L de milkshake que estava sendo guardado de forma irregular.

As denúncias podem ser enviadas por WhatsApp, pelo número (21) 97235-7207, ou registradas pessoalmente nas agências dos Serviços Integrados Municipais (SIM) do Centro, Inoã e Itaipuaçu.