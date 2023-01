Unidade móvel de saúde - Divulgação

Publicado 06/01/2023 18:55 | Atualizado 06/01/2023 19:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, desativará na próxima segunda-feira (09/01), o polo de testagem para a Covid-19 localizado na Unidade Móvel de Saúde, que fica no estacionamento do shopping Boulevard Marica, no Centro. A alteração ocorre pela diminuição na procura por testes no espaço, o que reflete a redução no número de casos da doença nas últimas semanas, visto que a taxa de positividade está em apenas 2% e a média móvel apresenta queda contínua, registrando 4,3% nos últimos sete dias.

Com a mudança, a Unidade Móvel de Saúde passará por manutenção preventiva e adequações estruturais, proporcionando melhorias em um equipamento fundamental para atender a população com efetividade.

O teste que detecta a presença do coronavírus no organismo continua sendo oferecido em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), através de agendamento pelo site bit.ly/testecovidmarica ou procurando a USF de referência para o cadastrado. A testagem é recomendada entre o 3º e o 7º dia de sintomas, que incluem febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse e garganta inflamada.