Vôlei feminino em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 09/01/2023 07:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou no sábado (07/1) a primeira seletiva para compor a equipe de vôlei feminino de quadra, do projeto Maricá Cidade Olímpica, que vai preparar novas equipes de competição. Ao todo, 41 meninas participaram da seleção na quadra do Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola, a Arena Flamengo, sendo divididas por faixa etária nas categorias sub-15, sub-18 e sub-21.

Além da comissão técnica, as jovens eram observadas de perto pelo campeão mundial de vôlei de quadra e medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992, Giovane Gávio, que é embaixador do projeto. A cada início e fim de treinos dos fundamentos do vôlei, ele reunia o grupo para oferecer incentivo e esteve atento ao desempenho das meninas.

“Estamos com esse projeto começando e já é uma vitória elas estarem aqui. Já queremos começar a treinar para valer em fevereiro e formar uma verdadeira seleção de Maricá, com esse viés de alto rendimento para competições de peso”, frisou Giovane, ao lado do treinador Vinícius Petrutes. “O nível geral é bom e nós já temos uma noção de quem tem condições de seguir no grupo”, destacou ele.

Desde o início das inscrições, no fim de novembro, quase 700 pessoas se cadastraram para treinar em uma das dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado). Para o subsecretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches, o Maricá Cidade Olímpica já pode ser considerado um sucesso.

“Hoje temos projetos esportivos presentes em 85% dos bairros de Maricá, e o resultado está aqui, com parte dos atletas saindoí desses projetos, que fazem a cidade ser referência. É uma grande oportunidade para eles e um orgulho para nós, que temos o prefeito Fabiano Horta e o secretário Filipe Bittencourt, que são duas pessoas identificadas com o esporte”, lembrou Carlos Vagner.

Entre as atletas, a expectativa era grande por uma boa performance. Emily Roberta, de 19 anos, foi uma das primeiras a entrar em quadra para treinar e torcia pelo sucesso dela e de outras meninas. “Tomara que revele bons atletas e que seja bom para o esporte na cidade”, desejou a moradora de Itaipuaçu. As amigas Julia Pinhão, de 16 anos, e Luciana Moreira, de 15 anos, já treinavam juntas no projeto Esporte Presente e também buscavam um espaço. “Esse projeto aqui promete bastante. Acho que a cidade tem potencial para revelar talentos”, avaliou Julia, que mora em Ponta Grossa.

Incentivo fora e dentro da quadra

As meninas tiveram também apoio de familiares, que foram à quadra para dar aquela força na hora do treino. Moradora do Centro, Juliana Lauria foi torcer pela filha Yasmin, de 16 anos. “Tô nervosa, claro, o coração não aguenta de ansiedade”, confessou a mãe de 37 anos, cujo nervosismo contrastava com a tranquilidade da jovem atleta. “Eu já treinava antes, agora é entrar e fazer o que sei”, disse Yasmin.

Mas havia também quem teve a mãe dentro da quadra, treinando junto. A professora e psicanalista Aline Albuquerque Ozório, de 43 anos, se inscreveu no projeto pouco depois da filha Vitória, de 19 anos. “É engraçado treinar com ela, porque ela sempre me contou que joga há muito tempo e agora eu estou vendo como ela faz”, contou a jovem, enquanto a mãe parecia bem à vontade na quadra. “Sou apaixonada e tenho uma vida dentro do vôlei, onde inclusive conheci meu marido. Estou aqui para me divertir e também incentivar minha filha, e quem sabe não entramos as duas?" sonha Aline, revelando que se tornou avó recentemente.



Inscrições

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” tem o objetivo de selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município. As inscrições para o projeto podem ser realizadas na Rua Eraldo da Costa Marins, (em frente à Escola Municipal Carlos Magno), no Parque Eldorado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados maiores de 18 anos devem levar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Já os menores de idade somente poderão realizar a inscrição acompanhados do responsável legal, que deverá levar a cópia do documento de identidade que será anexado à inscrição do atleta.