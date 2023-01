Manhoso deixará saudades - Foto: Rede Social

Manhoso deixará saudadesFoto: Rede Social

Publicado 07/01/2023 16:39 | Atualizado 07/01/2023 16:40

Maricá - Uma das maiores personalidades de Maricá, uma celebridade conhecido em todo o Brasil, Manhoso, o "Rei do Duplo Sentido" infelizmente nos deixou aos 87 anos na manhã desta sábado (7).

O grande artista estava internado no Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá e foi transferido para o Hospital Estadual Azevedo Lima em Niterói após complicações.

Manhoso sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e foi submetido a uma cirurgia por conta disso, mas teve complicações pós cirúrgicas e já no Hospital Azevedo Lima sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Manhoso fez um carreira extraordinária e foi o pioneiro no forró do duplo sentido, ele era um grande compositor, fez shows por todo o país, e participou dos maiores e mais famosos programas de televisão do Brasil, como Programa Silvio Santos e Ratinho entre outros.

Manhoso teve grandes sucessos como "O Tico Tico" e "Eva e Adão" que fez milhões de pessoas cantarem e rir de suas músicas com duplo sentido.

Além do inquestionável talento, Manhoso manteve durante 40 anos uma casa de shows no bairro do Caxito, e o seu filho, o cantor Edinho Manhoso fazia shows constantemente na casa de shows.

Sua morte está sendo um baque para o município que o ama muito, Manhoso, maricaense de coração, escolheu a cidade como seu porto seguro, e deixa saudades, mas sua obra e seu jeito irreverente e o bom humor que levava a viva ficará pra sempre na cidade de Maricá.