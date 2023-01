Praça Agroecológica e o "Baldinho do Bem" - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 10/01/2023 15:23 | Atualizado 10/01/2023 15:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, convoca voluntários para participar de projeto piloto de compostagem, a partir das 11h desta quinta-feira (12/01), na Praça Agroecológica, em Araçatiba. A ação educativa é a primeira fase do projeto “Baldinho do Bem”, que consiste na entrega de resíduos de alimentos crus (como cascas de legumes, frutas e cascas, borra de café, filtro de papel de café usado e casca de ovo), que serão transformados em adubo para a produção de alimentos orgânicos. O material doado servirá para conclusão da composteira de pequena escala que a Secretaria de Agricultura vai implantar na Praça Agroecológica.

A secretaria orienta os voluntários a levarem os resíduos em caixas de leite ou potes de sorvete limpos para serem transformados em adubo para a produção de alimentos orgânicos. Em troca, os moradores levam para casa os produtos colhidos na praça. Para participar do projeto é preciso se cadastrar no link (https://bit.ly/3ZkTI0J), informando nome, telefone, e-mail e endereço. Os voluntários recebem as orientações de como levar os resíduos e o local para entrega por meio do número de WhatsApp (21) 97748-3352. Nesta etapa inicial, serão aceitos somente resíduos de voluntários cadastrados. É importante destacar que não serão aceitos restos de comida ou sobras no prato - somente alimentos crus oriundos do preparo das refeições.