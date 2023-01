A Polícia especializada investiga o caso - Foto: Grupo MAIS

Publicado 10/01/2023 09:03 | Atualizado 10/01/2023 10:08

Maricá - O corpo de uma pessoa foi encontrado dentro de um veículo no Cajueiro no final da tarde do último domingo (8).

Existe uma suspeita de que o cadáver encontrado pode ser de um homem que está desaparecido deste o último sábado (7), pois o automóvel em que o corpo foi encontrado é de propriedade do homem que foi registrado na polícia como desaparecido, ele saiu de casa e estavam indo para a casa de um amigo pra curtir uma festa de aniversário no Marine em São José do Imbassaí e nunca chegou a festa, as buscas pelo homem começaram após esse fato.

A delegacia especializada fez a perícia técnica e está investigando o caso.