Pólo de Moda para a População em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 11/01/2023 15:19 | Atualizado 11/01/2023 15:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza neste sábado (14/01), às 17h, uma palestra de sensibilização do Polo de Moda de Maricá (Pomar), na Feira da Colmeia, na Lona Cultural de Itaipuaçu. O evento tem o objetivo de identificar trabalhadores do mundo da moda que possam participar do Pomar, que visa a criação de um Arranjo Produtivo Local (APL) na cidade, com previsão de início neste semestre.

O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cetiqt), com foco na criação de um ecossistema de moda, confecção e incubadora na cidade de Maricá, que abrigará debaixo do mesmo teto criadores, empreendedores, produtores, fornecedores e consumidores da moda.

A ideia é juntar forças e, acima de tudo, compartilhar ideias e experiências, inserindo novos profissionais no mercado, transformando Maricá no novo polo exportador de moda e do Estado do Rio de Janeiro. Como incubadora da moda, o espaço vai contar com coworking, salas para treinamento, telão e arquibancada para palestras, eventos e pequenas feiras, uma fábrica compartilhada, com todos os equipamentos necessários, um laboratório de experimentação e, até mesmo, uma área externa com espreguiçadeiras para momentos de descontração, relaxamento e integração entre os participantes.

"A criação desse ecossistema criativo na cidade, visa o surgimento de um Arranjo Produtivo Local, pegando a moda como segmento indutor, proporcionando a criação de toda uma cadeia de negócios e, a partir daí, gerando oportunidades, emprego e renda", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha.

O local da primeira palestra de sensibilização não foi escolhido à toa. O Instituto Colmeia tem quase duas mil participantes, que se uniram para alavancar negócios por meio de cursos de capacitação e estudos sobre empreendedorismo e apoiar microempresas criadas por mulheres.

"Estamos muito felizes em receber esta sensibilização, visto que já possuímos um núcleo de moda que reúne cerca de 30 mulheres. Ter essa possibilidade do projeto dentro de uma feira que fomenta o empreendedorismo feminino, onde temos mais de 80 expositoras dando visibilidade aos seus produtos, terá muito impacto, sem falar que elas mesmas vão chamar outras mulheres que são amigas, vizinhas e clientes, com variadas profissões relacionadas à moda, como, estilistas, costureiras, modelistas, fotógrafas, maquiadoras e modelos. A Colmeia aproxima os projetos que são feitos pelo poder público da sociedade civil, que somos nós”, celebra a fundadora do Instituto Colmeia e organizadora da Feira da Colmeia, Thaisa Muniz.

Benefícios do Arranjo Produtivo Local (APL) do Pomar

A criação em um ecossistema criativo – Arranjo Produtivo Local (APL) da moda em Maricá, pode trazer uma série de benefícios para empreendedores e empresas deste segmento. Entre os benefícios atraídos estão: fornecedores especializados, revendedores dos produtos, mão-de-obra especializada, órgãos de apoio, políticas públicas, consumidores, conhecimento, inovação, ampliação do poder de compra, produção em escala, especialização produtiva, redução de custos e riscos, criação de marcas locais, ampliação do portfólio de produtos, acesso a novos mercados, etc.

Através da cooperação é possível reduzir ou até mesmo eliminar deficiências individuais das empresas. Dentro do APL as empresas compartilham conhecimentos e experiências, dividem custos de pesquisas e capacitação de mão-de-obra, o que amplia a capacidade inovadora destes empreendedores e empresas.