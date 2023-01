Maricá Edutech - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2023 09:08 | Atualizado 13/01/2023 09:08

Maricá - As aulas das primeiras turmas do Maricá Edutech - programa de qualificação profissional em tecnologia e metodologias ágeis de gestão de projetos, da Prefeitura de Maricá e da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) - terão início na próxima segunda-feira (16/01). Serão duas turmas nesta primeira fase do programa, que acontecerão no turno da tarde às segundas e quartas-feiras e no turno da noite às terças e quintas-feiras, de forma remota. A apresentação do curso será realizada através de uma live, no Instagram oficial da Codemar (@codemarmarica), nesta sexta-feira (13/01), às 18:30.

“O Maricá Edutech vai fazer a diferença na capacitação profissional dos maricaenses. Com o programa investimos em mão de obra qualificada dentro da cidade e também para atuação fora dela. O ano de 2023 será muito promissor também na área da tecnologia através da Codemar e de muitas parcerias”, comentou o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Para o superintendente de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Codemar, Danilo Pitarello, o objetivo da transmissão de vídeo desta sexta-feira (13/01) é apresentar aos alunos a dinâmica do curso e uma introdução da programação completa para calibrar a expectativa.

“O curso vai aprofundar temas bem atuais e habilidades com alto valor de mercado e que tem demanda. A live vai instigar mais ainda as pessoas, além de incentivá-los a dedicação aos estudos. Poderão assistir também a live os inscritos nas próximas turmas e interessados que pretendam realizar um cadastro para a fila de vagas das futuras turmas”, destacou Pitarello.

Cronograma com vagas limitadas

O programa gratuito de educação tecnológica vai contar com duas turmas em janeiro (já fechadas) e mais duas em março, com vagas limitadas. Os interessados em fazer parte da lista de espera podem fazer as inscrições pelo site www.maricaedutech.com.br.

A formação em Metodologias Ágeis (Scrum Master e Product Owner) e de Gestão e Desenvolvimento de Softwares (games e aplicativos) é uma introdução à primeira fase do programa, que acontecerá a partir de aulas remotas e presenciais previamente marcadas. O treinamento é para moradores de Maricá que completaram ou estão completando o ensino médio, universitários e profissionais que estão em busca de aperfeiçoamento na área tecnológica.