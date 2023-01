Veículo da empresa de cigarros - O crime aconteceu no Parque Nanci nesta quinta-feira (12)

Veículo da empresa de cigarrosO crime aconteceu no Parque Nanci nesta quinta-feira (12)

Publicado 12/01/2023 21:46

Maricá - Um crime infelizmente que já é comum na cidade: roubo de carga de cigarros. Desta vez o assalto aconteceu no bairro do Parque Nanci, na tarde desta quinta-feira (12).

Os crimimosos renderam o motorista da empresa que estava realizando entregas de cigarros nos pontos de venda no bairro, e anunciaram o assalto.

Os ladrões não conseguiram levar toda a carga que estava no veículo da empresa, mas levaram parte dela.

Policiais Militares foram chamados e foram até o local do crime e levaram o motorista da empresa juntamente com o automóvel com parte da carga que ficou, para a 82ª onde o crime foi registrado.

A Polícia Militar do BPRV ainda conseguiu capturar e prender um dos suspeitos envolvidos no roubo, no bairro de Neves na cidade de São Gonçalo.