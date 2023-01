Motocicleta envolvida no acidente - Foto: Carlos Alberto

Publicado 13/01/2023 11:05 | Atualizado 13/01/2023 11:07

Maricá - Na manhã desta sexta-feira (13) um acidente de trânsito deixou um motoqueiro gravemente ferido.

Segundo relatos um carro fez uma bandalha e não percebeu que um motoqueiro vinha passando pela via, o automóvel colidiu com a motocicleta com força.

O SAMU chegou rapidamente ao local juntamente com a Polícia Militar.

O motoqueiro foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá.