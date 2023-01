Visita do Secretário de desenvolvimento do Ceará - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 13/01/2023 15:49 | Atualizado 13/01/2023 15:50

Maricá - O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, visitou nesta quinta-feira (12/01) as instalações da Biofábrica, que integra o Complexo de Laboratórios de Pesquisa e Inteligência Ambiental de Maricá, parte do consórcio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Nosso papel é executar projetos de fomento ao desenvolvimento do município e, se outras gestões querem reproduzir o que fazemos aqui, é sinal de que o trabalho está sendo efetivo”, pontua o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Localizada em São José do Imbassaí, a proposta da Biofábrica é produzir bioinsumos que são utilizados na revitalização das águas de Maricá, desde agosto de 2021, com bioinsumos (microrganismos vivos) capazes de proporcionar as bases sustentáveis de inovação em saneamento alternativo, aquicultura e agroecologia. Em um ano, pesquisadores da UFF observaram aumento de 200% das espécies da fauna e flora da Lagoa de Araçatiba, conectada aos rios Mumbuca e Ludgero, os canais Buris e Itapeba e os cursos d’água margeados pelas orlas do Marine e do Zé Garoto.

“Estamos visitando Maricá, conhecendo algumas experiências de soluções importantes no que diz respeito a boa conexão do conhecimento científico e da solução tecnológica. Com demandas sociais, de interesse público, voltadas para a saúde, de saneamento básico, entre outras que temos no Brasil e, ao conhecer essa experiência, como podemos estabelecer parcerias, para levar essas soluções para o nosso estado do Ceará. Nossa perspectiva é construir um desenvolvimento sustentável, que tenha sustentabilidade econômica, social e ambiental – uma marca do estado do Ceará e um compromisso do governador Elmano de Freitas”, ressaltou o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho.

O coordenador geral do Programa Lagoa Viva e professor do Instituto de Geociências da UFF, Estefan Monteiro, explica que o Centro de Pesquisas em Saneamento e Estudos Oceanográficos surgiu a partir de uma série de projetos na área ambiental de gestão de saneamento desenvolvidos pelos departamentos de Geologia e Geofísica da UFF. “A partir dos métodos elaborados, nós pesquisadores e entendemos a necessidade de aplicá-los além dos muros da instituição. Nos empenhamos muito em fazer do trabalho em Maricá um modelo para o Brasil e o mundo”, celebra Monteiro.

Além do coordenador geral, a equipe do projeto multidisciplinar é formada por Marcelo Pompermayer, coordenador adjunto da Aequor, da UFF; Leonardo Lima, diretor de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Biotec Maricá; Jessica Delgado, coordenadora Águas Subterrâneas; Fabiana Cunha, coordenadora do Programa de Aperfeiçoamento Técnico e Científico (PATeC); e Khauê Vieira, engenheiro de aquicultura, doutor em Programa de dinâmicas do oceano e da terra pela UFF e coordenador do laboratório de microplásticos.