Adoção de cães e gatos neste domingo (15) - Foto: Arquivo MAIS

Adoção de cães e gatos neste domingo (15)Foto: Arquivo MAIS

Publicado 14/01/2023 09:37

Maricá - Neste domingo (15) a partir das 13h os cidadãos maricaenses poderão adotar um dos trinta animais, entre eles cães e gatos, que estarão disponíveis no estacionamento do Shopping Boulevard no centro da cidade.

A feira de doação animal é organizada pela Prefeitura de Maricá através da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, e acontece todo mês, sempre no terceiro domingo.

Os animais oferecidos para adoção estarão vermifugados e os adultos já castrados e os filhotes poderão ser castrados após os seus meses de idade, na Coordenação de Proteção Animal.

Quem desejar adorar um cão ou gato, deverá levar cópias do RG, CPF e comprovante de residência.