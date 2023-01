Banhistam conseguiram desprender o animal da rede, porém ele não resistiu - Foto: Maricainfo

Publicado 15/01/2023 13:19 | Atualizado 15/01/2023 13:40

Maricá - na tarde de ontem, sabado (14), um golfinho infelizmente morreu na prais de Pnta Negra, ele ficou preso em uma rede de pesca.

Segundo relatos de populares o golfinho se prendeu em uma rede que estava montada entre as ruas 162 e 163. As pessoas que estavam curtindo a praia e entraram no mar pra tentar retirar o animal da rede, e conseguiram, retira-lo da rede o levando para a areia da praia.

Chamaram o socorro porém infelizmente, já deitado na areia de Ponta Negra o golfinho não aguentou e morreu.



Não se deve colocar redes de pesca sem avaliação prévia e autorização do órgão responsável, pois normalmente o risco de prender os grandes animais marinhos é grande, e normalmente os que ficam presos costumam vir a ôbito.