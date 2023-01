Vacinação de COVID-19 - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 18/01/2023 09:40 | Atualizado 18/01/2023 09:45

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta quarta-feira (18/01), estarão suspensos novos agendamentos para a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em crianças de seis meses a 4 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). A mudança é provisória e ocorre pelo número insuficiente de Pfizer Baby em estoque, vacina enviada pelo Ministério da Saúde e destinada à faixa etária. A segunda dose continua sendo aplicada normalmente nesse público, através de marcação no site bit.ly/agendamentovacinainfantil.



O município aguarda a entrega de novas remessas para prosseguir com a primeira dose destinada à esse grupo. Em relação ao início da dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos, a cidade também espera o recebimento de vacinas com essa finalidade, o que possibilitará o reforço na proteção dos pequenos.



Em outra frente, na próxima terça-feira (24/01), a vacinação daqueles de 3 a 4 anos em geral será retomada com a Coronovac, assim como a aplicação da segunda dose dessa vacina no público de 3 a 11 anos. O retorno será possível por conta do recebimento de novos lotes da Coronavac, previsto para esta sexta-feira (20/01).

Confira os polos de vacinação atualizados



Adolescentes, adultos e idosos

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí. (9h às 16h)



Crianças de 5 a 11 anos

Segunda a sexta-feira

– USF Elenir Umbelino de Mello: Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

– USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

– USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)

– USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)



Segunda dose da Pfizer Baby para crianças de seis meses a 4 anos

É preciso agendar no site bit.ly/agendamentovacinainfantil



Vacinação de crianças de 3 a 4 anos e segunda dose com Coronavac



A partir da terça-feira (24/01)

Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

Quartas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

Quintas-feiras: USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

Sextas-feiras: USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)



Lembrando que a imunização das crianças com a Coronavac ocorre em dias específicos, sem necessidade de marcação prévia, nos seguintes polos: às terças-feiras, das 9h às 18h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Inoã 2; às quartas-feiras, das 9h às 16h, na USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo); às quintas-feiras, das 9h às 16h, na USF Bambuí; e às sextas-feiras na USF Barroco, das 9h às 16h.



Vacinação de outras faixas etárias continua em Maricá



A imunização das crianças de 5 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos também segue no município. Para os pequenos de 5 a 11 anos, são previstas duas doses da vacina, com aplicação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na USF Inoã 2, e nas USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), Barroco e Bambuí das 9h às 16h.



Para os adultos e idosos está disponível um primeiro reforço (terceira dose) após, no mínimo, quatro meses da segunda dose, além de um segundo reforço (quarta dose) depois de quatro meses do primeiro reforço. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar um reforço (terceira dose), com intervalo mínimo de quatro meses da segunda dose. Esses grupos podem regularizar o esquema vacinal de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas USF Central e Jardim Atlântico, assim como nas USF Chácara de Inoã, Marinelândia e São José 2, das 9h às 16h.