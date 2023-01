CDL recebendo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública - Foto: Leonardo Fonseca

CDL recebendo a Secretaria de Segurança e Ordem PúblicaFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 18/01/2023 09:21

Maricá - Com o objetivo de estreitar o diálogo sobre segurança em Maricá, o segundo encontro do ciclo de reuniões de empresários com representantes da segurança e ordem pública no município foi realizado nesta terça-feira (17/01), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Maricá. O projeto Segurança 4.0 faz parte das ações do Celebrar Maricá, uma iniciativa da CDL, com apoio da Prefeitura de Maricá e da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá).

No encontro, que recebeu subsecretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional de Maricá, João Felipe Damasceno, estiveram presentes representantes da CDL, Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Maricá, Rota Gastronômica, Maricá Convention & Visitors Bureau (MC&VB), Associação Comercial de Maricá e Associação de Imprensa de Maricá.

"Hoje o município dispõe de mais de 50 viaturas a serviço da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) através da Guarda Municipal (GM) e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), e ao longo deste ano, iremos adquirir mais. Maricá pode empregar até 170 polícias no Proeis, já a GM está com o efetivo de 387 agentes. Estamos trabalhando nos processos de aquisição de equipamentos de proteção individual e de menor potencial ofensivo, além da especialização dos agentes da GM e da elaboração do Plano Municipal de Segurança", destacou o subsecretário Damasceno.

A empresária presidente da MC&VB, Regina Sebould, que esteve presente na reunião, comentou que é importante dialogar sobre segurança pública devido ao crescimento da cidade, além de estar atento às áreas rurais do Espraiado, onde o turismo está em destaque.

“Acho que é uma grande oportunidade de deixar um registro e convidar a todos que participam desse processo sobre segurança. A cidade tem investido e está fazendo um trabalho importante nesse momento que está crescendo o turismo em Maricá. Estamos recebendo novos visitantes e melhorando o turismo. Então, com esse crescimento populacional, se não tivermos um cuidado, com carinho, nós podemos perder todo investimento que já foi feito”, destacou.

Haverá mais reuniões com representantes da área de segurança de Maricá, antes da produção e divulgação do relatório final no próximo mês. A próxima é nesta quarta-feira (18/01), às 8h30, na CDL de Maricá, com o delegado da 82ª DP, Rafael Barcia, que será um dos convidados para o debate com os envolvidos.

Segurança 4.0

Esta é a segunda edição da ação, a primeira aconteceu durante o Celebrar Maricá de 2021/2022. Segundo o presidente da CDL de Maricá, Paulo Santos, os resultados serão analisados e comparados por especialistas da área e serão divulgados no dia 7 de fevereiro, durante um seminário. A expectativa é de que o documento aponte quais ações específicas precisam ser realizadas para garantir que Maricá cresça já preparada para qualquer desafio que surja.

“Tem algumas frentes sendo trabalhadas simultaneamente dentro desse projeto. Já conversamos com a Polícia Militar, entendemos as dificuldades e estamos dialogando com a Secretaria de Segurança, por exemplo, e amanhã será o delegado de polícia. Está sendo bastante produtivo”, disse o presidente da CDL.