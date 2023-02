Nota Oficial, Secretaria de Educação - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2023 09:04 | Atualizado 08/02/2023 09:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, suspendeu nesta terça-feira (07/02) o início do ano letivo para que todas as 65 escolas municipais funcionem como pontos de apoio e abrigo para desalojados das fortes chuvas que atingem o município. As aulas iniciariam na quarta-feira, dia 08/02, e uma nova data de volta às aulas será remarcada e anunciada nos próximos dias.

O município entrou em estágio de Alerta Máximo devido ao registro de chuva forte nas últimas horas e há diversos pontos de alagamento nas ruas. O prefeito Fabiano Horta mobilizou todos os órgãos e abriu todas as escolas municipais para funcionarem como pontos de acolhimento aos desalojados. O Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel (Av. Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro) é o principal abrigo de referência e conta com apoio de profissionais das secretarias de Educação, Assistência Social, Habitação e Direitos Humanos para atendimento aos abrigados.

Volta às aulas

Aproximadamente 27 mil alunos estão matriculados nas 65 escolas municipais. Para o regresso às aulas, a Secretaria de Educação preparou kits de material escolar que são entregues no ato da matrícula para os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (regular) e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre os materiais, estão: mochila, agenda, cadernos, conjunto de réguas e esquadros, lápis (cor e grafite) e canetas, além de garrafa térmica de água e do uniforme escolar. Os kits possuem um material específico para atender as particularidades de cada ano de escolaridade.