Maricá - Uma mulher chamou o Grupamento Maria da Penha, especializado em atendimento e enfrentamento da violência contra a mulher da Guarda Municipal de Maricá, quando percebeu que pode ter sido vítima de um estupro.

O caso aconteceu ontem, domingo 06, na parte da tarde.

O estupro teria sido cometido pelo próprio marido da vítima, segundo relatos a mulher, moradora do bairro do Flamengo, na região central do município, teria sido dopada pela companheiro, e dormiu, horas mais tarde ao acordar, ela sentia fortes dores nas nas partes íntimas.

Foi quando ela chamou agentes do Grupamento Maria da Penha, agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) também foram até o local e levaram a vítima para a 82ª DP (centro de Maricá) para realizar o registro e em seguida ela foi levada para atendimento médico no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, também no centro de Maricá.